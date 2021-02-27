«Рейнджерс» обыграли «Брюинз», шайба на счету Бучневича

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Жюльен Готье, Райан Строум, Колин Блэквелл, Крис Крайдер, Павел Бучневич и Джонни Бродзински. Бучневич провёл на площадке 14.16, нанёс шесть ударов по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев сделал 31 сейв из 33 бросков, другой вратарь Игорь Шестёркин на лёд не выходил.

За «Бостон» голы забили Патрис Бержерон и Брэд Маршан.

Следующий матч 28 февраля команды проведут между собой, затем «Рейнджерс» 3 марта примут «Баффало Сэйбрз», а «Бостон» 4 и 6 марта дома сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».