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«Рейнджерс» обыграли «Брюинз», шайба на счету Бучневича

«Рейнджерс» обыграли «Брюинз», шайба на счету Бучневича
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Жюльен Готье, Райан Строум, Колин Блэквелл, Крис Крайдер, Павел Бучневич и Джонни Бродзински. Бучневич провёл на площадке 14.16, нанёс шесть ударов по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев сделал 31 сейв из 33 бросков, другой вратарь Игорь Шестёркин на лёд не выходил.

За «Бостон» голы забили Патрис Бержерон и Брэд Маршан.

Следующий матч 28 февраля команды проведут между собой, затем «Рейнджерс» 3 марта примут «Баффало Сэйбрз», а «Бостон» 4 и 6 марта дома сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Готье (Линдгрен) – 13:16' (5x5)   2:0 Строум (Лафренье, Крайдер) – 22:32' (5x5)   2:1 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 24:02' (5x5)   3:1 Блэквелл (Фокс, Строум) – 38:52' (5x4)   4:1 Крайдер (Строум) – 39:04' (5x5)   5:1 Бучневич (Фокс, Линдгрен) – 41:45' (4x4)   6:1 Бродзински (Руни, Смит) – 43:43' (5x5)   6:2 Маршан (Пастрняк, Зборжил) – 47:51' (5x5)
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