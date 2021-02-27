Маклеллан: Капризов будет одним из 2-3 лучших новичков сезона

Тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан поделился мнением об игре российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, забросившего шайбу в ворота его команды.

«Если он не лучший новичок в лиге, то точно будет одним из двух или трёх лучших. Это уже шестая или седьмая игра против него, и с каждым разом он играет всё лучше», – цитирует Маклеллана журналист Майкл Руссо.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Ник Бьюгстад и Йоэль Эрикссон Эк. Капризов за 18.15 на площадке совершил один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

Для «Уайлд» эта победа стала седьмой в последних 10 играх, у «Кингз» это четвёртое поражение в последних 10 встречах.