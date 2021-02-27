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«Авангард» обыграл «Барыс» и выиграл дивизион Чернышёва

«Авангард» обыграл «Барыс» и выиграл дивизион Чернышёва
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Боба Хартли.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 14:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
Барыс
Нур-Султан
0:1 Панюков (Асетов, Диц) – 02:29' (5x4)   1:1 Ковальчук (Береглазов) – 16:51' (5x4)   2:1 Толчинский (Зернов, Каски) – 20:43' (5x5)   2:2 Диц (Вароне, Фрэттин) – 40:46' (5x5)   3:2 Толчинский (Зернов, Ковальчук) – 41:33' (5x5)   4:2 Зернов (Найт) – 54:23' (5x5)   5:2 Чинахов (Семёнов) – 59:37' (5x5)

На 3-й минуте Кирилл Панюков вывел «Барыс» вперёд. На 17-й минуте Илья Ковальчук сравнял счёт. В начале второго периода Сергей Толчинский вывел омичей вперёд. На старте третьего игрового отрезка Даррен Диц сравнял счёт, однако менее чем через минуту Толчинский оформил дубль. На 55-й минуте Денис Зернов забросил четвёртую шайбу. Ещё один гол забил Егор Чинахов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Оба клуба ранее гарантировали себе попадание в плей-офф.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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