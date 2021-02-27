«Авангард» обыграл «Барыс» и выиграл дивизион Чернышёва

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Боба Хартли.
На 3-й минуте Кирилл Панюков вывел «Барыс» вперёд. На 17-й минуте Илья Ковальчук сравнял счёт. В начале второго периода Сергей Толчинский вывел омичей вперёд. На старте третьего игрового отрезка Даррен Диц сравнял счёт, однако менее чем через минуту Толчинский оформил дубль. На 55-й минуте Денис Зернов забросил четвёртую шайбу. Ещё один гол забил Егор Чинахов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Оба клуба ранее гарантировали себе попадание в плей-офф.
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