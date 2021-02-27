«Автомобилист» — «Сибирь»: Хольцер уложил Тимашова после мощной драки

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.
На 57-й минуте матча защитник хозяев Корбиниан Хольцер ворвался в зону новосибирцев и попытался нанести бросок, но в него влетел игрок обороны «Сибири» Николай Тимашов. В результате оба хоккеиста упали и врезались в борт. Хольцеру это не понравилось. После эпизода он подъехал к Тимашову и ударил его клюшкой по ноге. Защитники сцепились в драке. Хольцер смог схватить россиянина, нанести ему несколько ударов по голове и в итоге завалил Тимашова на лёд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Оба хоккеиста были удалены.
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