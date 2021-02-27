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«Сочи» потерпел 7-е поражение подряд, уступив «Северстали» в последнем матче сезона

«Сочи» потерпел 7-е поражение подряд, уступив «Северстали» в последнем матче сезона
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:2 (3:0, 0:2, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 16:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Вовченко (Петунин) – 07:53' (5x5)   0:2 Алексеев (Тихонов, Думбадзе) – 09:02' (5x5)   0:3 Макеев (Вихарев, Алексеев) – 18:22' (5x5)   1:3 Гараев (Александров) – 35:56' (5x5)   2:3 Глотов (Колготин, Мироманов) – 39:59' (5x4)   2:4 Капустин (Морозов) – 40:37' (5x5)

На 8-й минуте Даниил Вовченко с передачи Александра Петунина вывел гостей вперёд. В середине периода Андрей Алексеев забросил вторую шайбу, а в конце игрового отрезка Никита Макеев увеличил преимущество до трёх голов. На 36-й минуте Амир Гараев отыграл одну шайбу, а за секунду до конца периода Василий Глотов сократил отставание до минимума. На 41-й минуте Кирилл Капустин забил четвёртый гол череповчан.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Ранее «Северсталь» гарантировала себе попадание в борьбу за Кубок Гагарина, «Сочи» же не прошёл в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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