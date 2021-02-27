«Сочи» потерпел 7-е поражение подряд, уступив «Северстали» в последнем матче сезона

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:2 (3:0, 0:2, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.
На 8-й минуте Даниил Вовченко с передачи Александра Петунина вывел гостей вперёд. В середине периода Андрей Алексеев забросил вторую шайбу, а в конце игрового отрезка Никита Макеев увеличил преимущество до трёх голов. На 36-й минуте Амир Гараев отыграл одну шайбу, а за секунду до конца периода Василий Глотов сократил отставание до минимума. На 41-й минуте Кирилл Капустин забил четвёртый гол череповчан.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Ранее «Северсталь» гарантировала себе попадание в борьбу за Кубок Гагарина, «Сочи» же не прошёл в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции.
- 27 февраля 2021
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