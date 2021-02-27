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Питерс — о счёте 0:4: «Сибирь» провела в атаке меньше трёх минут, но реализовала все шансы

Питерс — о счёте 0:4: «Сибирь» провела в атаке меньше трёх минут, но реализовала все шансы
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал итоги матча с «Сибирью» (0:4).

«Мы сегодня намного больше атаковали, владели инициативой. Соперник провёл в атаке меньше трёх минут, но реализовал все свои возможности. Нам этого не удалось», — приводит слова Питерса пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Николая Заварухина. Вратарь новосибирского клуба Харри Сятери не пропустил ни одной шайбы, отразив все 43 броска. В первом периоде финский голкипер отбил 16 бросков, во втором — 17, в третьем — 10.

Шат-аут Сятери помог «Сибири» обыграть «Автомобилист» в последнем матче сезона
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