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Определились все пары плей-офф КХЛ в Восточной конференции

Определились все пары плей-офф КХЛ в Восточной конференции
Хоккей / КХЛ 0

В Континентальной хоккейной лиге определились все пары плей-офф в Восточной конференции.

Выглядят они следующим образом:

«Ак Барс» — «Торпедо»

«Авангард» — «Автомобилист»

«Металлург» — «Барыс»

«Салават Юлаев» — «Трактор»

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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