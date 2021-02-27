Определились все пары плей-офф КХЛ в Восточной конференции

В Континентальной хоккейной лиге определились все пары плей-офф в Восточной конференции.

Выглядят они следующим образом:



«Ак Барс» — «Торпедо»



«Авангард» — «Автомобилист»



«Металлург» — «Барыс»



«Салават Юлаев» — «Трактор»

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.