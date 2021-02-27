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ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Ак Барс» и выиграл регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Ак Барс» и выиграл регулярный чемпионат КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Единственную шайбу в середине второго периода забросил защитник Артём Сергеев с передачи нападающего Антона Слепышева. Шат-аут в составе «армейского» клуба оформил шведский голкипер Ларс Юханссон.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Сергеев (Слепышев) – 30:49' (5x5)

Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Оба клуба ранее гарантировали себе попадание в плей-офф.

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