ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Ак Барс» и выиграл регулярный чемпионат КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Единственную шайбу в середине второго периода забросил защитник Артём Сергеев с передачи нападающего Антона Слепышева. Шат-аут в составе «армейского» клуба оформил шведский голкипер Ларс Юханссон.

Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Оба клуба ранее гарантировали себе попадание в плей-офф.