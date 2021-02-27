Форвард «Динамо» Минск — об игре на позиции защитника: просто хочу играть в хоккей

Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович подвёл итоги матча со СКА (2:4).

«Был хороший упорный матч. Играть на позиции защитника — честно, просто хочу играть в хоккей, буду делать всё, что необходимо для команды. Мало играл в этой регулярке из-за разных обстоятельств. Рад, что у меня есть возможность снова играть и помогать команде.

СКА — мастеровитая команда, все видят состав, фамилии. Главное не давать им много времени играть в их игру, придерживаться нашей тактики. Вначале шансы у всех одинаковые, время покажет.

Шансы сегодня были хорошие даже усечённым составом. Встреча показала, что со СКА можно играть, они тоже люди, тоже ошибаются. У нас задача перед третьим периодом была забить в первые пять минут, мы это сделали. Следующий гол не пришлось ждать. Важно, что забили, нащупали игру, не дали отыграть СКА на ноль. Мы показали хорошую игру, у всех горели глаза, все пластались, играли на победу», — передаёт слова Павловича корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.