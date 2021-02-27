«Филадельфия» всухую обыграла «Баффало», у Проворова «+1»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» обыграла «Баффало Сэйбрз». Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Алена Виньо.
В составе победителей шайбы забросили Шон Кутюрье, Шейн Гостисбер и Скотт Лотон. Шат-аут оформил 35-летний Брайан Эллиотт.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отметился результативными действиями, закончив матч с показателем полезности "+1".
НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кутюрье (Санхайм) – 14:22' (5x5) 0:2 Гостисбер (ван Римсдайк, Кутюрье) – 34:33' (5x5) 0:3 Лотон (Линдблом, Ворачек) – 38:54' (5x5)
Это вторая победа «Флайерз» подряд. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» и «Баффало» вновь сыграют между собой. Встреча состоится в ночь с 28 февраля на 1 марта (по московскому времени). Старт запланирован на 23:00 мск.
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