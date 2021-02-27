«Филадельфия» всухую обыграла «Баффало», у Проворова «+1»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» обыграла «Баффало Сэйбрз». Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Алена Виньо.



В составе победителей шайбы забросили Шон Кутюрье, Шейн Гостисбер и Скотт Лотон. Шат-аут оформил 35-летний Брайан Эллиотт.



Защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отметился результативными действиями, закончив матч с показателем полезности "+1".

Это вторая победа «Флайерз» подряд. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» и «Баффало» вновь сыграют между собой. Встреча состоится в ночь с 28 февраля на 1 марта (по московскому времени). Старт запланирован на 23:00 мск.