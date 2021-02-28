Бобровский стал третьей звездой матча с «Каролиной», несмотря на поражение по буллитам

В Сан-Райзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимал на своём льду «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой «Каролины» в серии штрафных бросков – 4:3.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был признан третьей звездой матча, несмотря на поражение по буллитам. Россиянин парировал 30 бросков из 33 в основное время и в овертайме. В серии буллитов отразил только один бросок из четырёх (от Андрея Свечникова).

Примечательно, что лучшим игроком встречи стал чешский форвард «ураганов» Мартин Нечас, не набравший ни одного очка в основное и дополнительное время встречи. В серии буллитов Мартин реализовал решающий бросок, который принёс победу «Каролине». Второй звездой стал голкипер победителей Джеймс Раймер.