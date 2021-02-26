Кенневилль: победа пришла из ниоткуда. Бобровский был главной причиной удачного исхода
Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:2).
«Нас переигрывали, как это часто бывает в этом году, а потом ни с того ни с сего после нескольких смен в третьем периоде в нас появилась жизнь. Затем мы забили один гол, и вся скамейка воспряла духом. Ребята здорово сегодня ответили на трудности. Мы одержали важную победу, которая пришла из ниоткуда. Мы понимаем, что нам повезло, и часто такого происходить не будет.
Считаю, что Бобровский сыграл отлично. Такие победы я называю вратарскими. В каждом периоде он держал нас в матче. Мы нашли способ победить, но Боб был главной причиной удачного исхода», – цитирует Кенневилля официальный сайт НХЛ в русской версии.
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