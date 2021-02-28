Боунесс: спецбригады «Далласа» — катастрофа. Восемь нападающих не могут попасть в створ
Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал крупное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:5).
«Спецбригады — это полная катастрофа. Большинство просто высосало жизнь, все силы ушли. Шесть раз мы имели численное преимущество, и восемь нападающих — наших лучших парней! — даже не могут попасть в створ ворот», — сказал Боунесс.
По итогам матча первой звездой признан голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Отразив 20 бросков, российский вратарь оформил второй шат-аут в сезоне. Второй звездой стал нападающий «Лайтнинг» Энтони Чирелли (1+1), третьей — форвард «Тампы» Стивен Стэмкос (1+1).
Ранее главный тренер «Далласа» раскритиковал календарь регулярного чемпионата НХЛ.
Главный тренер «Далласа» раскритиковал календарь регулярного чемпионата НХЛ
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