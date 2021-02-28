Крикунов объяснил, почему не стал отпускать игроков на двусторонних контрактах в клуб ВХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов объяснил, почему не стал отпускать игроков на двусторонних контрактах в расположение клуба ВХЛ «Динамо» (Московская область", который сейчас играет в плей-офф.

«Они нормально у нас здесь играли, что они там получат? Пусть готовятся лучше, а то они так прокатаются там, сыграют, непонятно, выиграют или нет, и будут физически не готовы у нас. А отдельно сейчас готовить кого-то не так много времени, сейчас пойдут матчи, будут через день, перелёты, поэтому смысла в этом нет.

Кто травмирован перед плей-офф? Панкратов. Остальные здоровы. Григорьев тоже. Мы просто поставили молодых ребят играть, и, получается, что не можем поставить играть в четыре пары, когда у тебя есть 13-й нападающий», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.