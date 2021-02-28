Гендиректор «Динамо» рассказал, где в следующем сезоне будет базироваться академия клуба

Гендиректор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал, где в следующем сезоне будет базироваться академия клуба, учитывая, что ЦСКА занимает «ЦСКА-Арену» в полном объёме.

«Мы находимся на завершающей стадии в переговорных процессах с двумя компаниями, у которых есть лед. Территориально это будет Тушино, либо северное, либо южное. Принципиальные договоренности о том, что дети будут размещены там на три ближайших сезона, достигнуты. Каждая из компаний готова предоставить два льда. В одном случае восемь раздевалок, в другом — девять. В целом это 19 часов рабочего времени на двух аренах в день. Поэтому у нас и тренировочный процесс не пострадает, и игровой процесс не пострадает. Понятно, что при переезде процентов 10 детей останутся на «ЦСКА-Арене». Мы провели переговоры с родительским комитетом нашей академии. Все поддерживают переезд. Думаю, что в ближайшие две-три недели мы сделаем презентацию.



Предваряя ваш следующий вопрос: «А что с «Городом детства»? — могу сказать: вчера Департамент спорта города Москвы дал свое положительное заключение на наш проект, сейчас это всё пойдёт в комиссию, и я надеюсь, что в соответствии с законом, в ближайшие полгода мы окончательно согласуем наш проект и начнем двигаться ближе к стройке», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.