Дрегер: травма Мэттьюса не серьёзна, он должен скоро вернуться в состав «Торонто»

Обозреватель телекомпании TSN Даррен Дрегер прокомментировал травму лучшего снайпера регулярного чемпионата-2020/2021 нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.

«У Остона Мэттьюса с самого начала сезона была травма запястья. Сейчас он её усугубил, но, к счастью, это не серьёзное повреждение. Мэттьюс скоро должен вернуться в состав, и это хорошие новости. Он неудачно врезался в борт в матче против «Калгари» 25 февраля, и ожидается, что в ближайшем матче против «Эдмонтона» он сможет сыграть», — сказал Дрегер в эфире TSN Insider Trading.

Мэттьюс пропустил последний матч «Торонто» против «Ойлерз» (4:0). На его счету 18 голов 20 играх, и он на 4 шайбы опережает ближайшего преследователя в споре лучших снайперов НХЛ.