Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лебрюн: Дриджером заинтересуется «Сиэтл», он переигрывает 10-миллионного Бобровского

Лебрюн: Дриджером заинтересуется «Сиэтл», он переигрывает 10-миллионного Бобровского
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн отметил, что голкипер «Флориды Пантерз» Крис Дриджер может стать одним из героев предстоящего драфта расширения и перейти в новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен».

«Дриджер ещё два года назад играл в Лиге Восточного побережья, а сейчас он переигрывает обладателя 10-миллионного контракта Сергея Бобровского. Очевидно, что за ситуацией между Бобровским и Дриджером пристально наблюдает «Сиэтл», и Дриджер будет сильно интересовать новый клуб НХЛ. У «Сиэтла» будет небольшое окно, когда команда сможет до открытия рынка вести переговоры со свободными агентами из других клубов. Руководство «Кракен» вряд ли пройдёт мимо Дриджера, поскольку Бобровскому оказывают в клубе полную поддержку», — сказал Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.

На данный момент Дриджер, у которого нет контракта на следующий сезон, в 10 матчах отразил 92,8% бросков. Бобровский в тех же 10 матчах отразил 89,9% бросков, пропуская более 3 голов в среднем за игру. «Сиэтл Кракен» должен начать играть в НХЛ, начиная с сезона-2021/2022, а каждый нынешний клуб лиги может защитить на драфте расширения только одного голкипера.

Бобровский стал третьей звездой матча с «Каролиной», несмотря на поражение по буллитам
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021