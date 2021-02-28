Лебрюн: Дриджером заинтересуется «Сиэтл», он переигрывает 10-миллионного Бобровского

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн отметил, что голкипер «Флориды Пантерз» Крис Дриджер может стать одним из героев предстоящего драфта расширения и перейти в новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен».
«Дриджер ещё два года назад играл в Лиге Восточного побережья, а сейчас он переигрывает обладателя 10-миллионного контракта Сергея Бобровского. Очевидно, что за ситуацией между Бобровским и Дриджером пристально наблюдает «Сиэтл», и Дриджер будет сильно интересовать новый клуб НХЛ. У «Сиэтла» будет небольшое окно, когда команда сможет до открытия рынка вести переговоры со свободными агентами из других клубов. Руководство «Кракен» вряд ли пройдёт мимо Дриджера, поскольку Бобровскому оказывают в клубе полную поддержку», — сказал Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.
На данный момент Дриджер, у которого нет контракта на следующий сезон, в 10 матчах отразил 92,8% бросков. Бобровский в тех же 10 матчах отразил 89,9% бросков, пропуская более 3 голов в среднем за игру. «Сиэтл Кракен» должен начать играть в НХЛ, начиная с сезона-2021/2022, а каждый нынешний клуб лиги может защитить на драфте расширения только одного голкипера.
- 28 февраля 2021
-
17:00
-
16:36
-
16:12
-
15:45
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:47
-
13:28
-
13:12
-
13:05
-
13:00
-
12:52
-
12:46
-
12:11
-
11:45
-
11:27
-
11:15
-
10:51
-
10:25
-
10:07
-
10:01
-
09:57
-
09:50
-
09:28
-
09:20
-
09:12
-
09:07
-
08:55
-
08:44
-
08:36
-
08:20
-
08:10
-
08:00
-
07:43