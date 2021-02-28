Лебрюн: Дриджером заинтересуется «Сиэтл», он переигрывает 10-миллионного Бобровского

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн отметил, что голкипер «Флориды Пантерз» Крис Дриджер может стать одним из героев предстоящего драфта расширения и перейти в новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен».

«Дриджер ещё два года назад играл в Лиге Восточного побережья, а сейчас он переигрывает обладателя 10-миллионного контракта Сергея Бобровского. Очевидно, что за ситуацией между Бобровским и Дриджером пристально наблюдает «Сиэтл», и Дриджер будет сильно интересовать новый клуб НХЛ. У «Сиэтла» будет небольшое окно, когда команда сможет до открытия рынка вести переговоры со свободными агентами из других клубов. Руководство «Кракен» вряд ли пройдёт мимо Дриджера, поскольку Бобровскому оказывают в клубе полную поддержку», — сказал Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.

На данный момент Дриджер, у которого нет контракта на следующий сезон, в 10 матчах отразил 92,8% бросков. Бобровский в тех же 10 матчах отразил 89,9% бросков, пропуская более 3 голов в среднем за игру. «Сиэтл Кракен» должен начать играть в НХЛ, начиная с сезона-2021/2022, а каждый нынешний клуб лиги может защитить на драфте расширения только одного голкипера.