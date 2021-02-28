Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Рейнджерс» — «Бостон»: Георгиев получил рассечение, пропустил гол и был заменён

В Нью-Йорке (США) в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Бостон Брюинз» (0:1, идёт первый период).

Старт первого периода сложился крайне неудачно для голкипера «Рейнджерс» Александра Георгиева. На 6-й минуте матча россиянин получил рассечение. Несмотря на это, Александр остался в игре, но пропустил шайбу после следующего броска. После этого тренерский штаб «Рейнджерс» сменил вратаря — место в воротах занял Игорь Шестёркин.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.