Кузнецов пропустит второй матч с «Нью-Джерси» из-за травмы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не примет участия в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает журналист Том Гулитти в своём «твиттере».

Кузнецов не успеет восстановиться после травмы верхней части тела. Ранее он был помещён в список травмированных и должен вернуться в строй со дня на день.

Отмечается, что основным голкипером во встрече с «Дэвилз» будет россиянин Илья Самсонов, который в этом сезоне переболел коронавирусом. В последний раз голкипер принимал участие в матче «Вашингтона» 17 января, когда «Кэпиталз» встречались с «Питтсбург Пингвинз» и уступили в серии буллитов со счётом 3:4.

Матч «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» состоится сегодня, 28 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск.