Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кузнецов пропустит второй матч с «Нью-Джерси» из-за травмы

Кузнецов пропустит второй матч с «Нью-Джерси» из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не примет участия в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает журналист Том Гулитти в своём «твиттере».

Кузнецов не успеет восстановиться после травмы верхней части тела. Ранее он был помещён в список травмированных и должен вернуться в строй со дня на день.

Отмечается, что основным голкипером во встрече с «Дэвилз» будет россиянин Илья Самсонов, который в этом сезоне переболел коронавирусом. В последний раз голкипер принимал участие в матче «Вашингтона» 17 января, когда «Кэпиталз» встречались с «Питтсбург Пингвинз» и уступили в серии буллитов со счётом 3:4.

Матч «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» состоится сегодня, 28 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск.

Овечкина использовали как наживку. Партнёры не отдали ему шайбу при выходе «3 в 1»
«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» и вырвался в лидеры Восточного дивизиона.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021