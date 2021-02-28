Кузнецов пропустит второй матч с «Нью-Джерси» из-за травмы
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не примет участия в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает журналист Том Гулитти в своём «твиттере».
Кузнецов не успеет восстановиться после травмы верхней части тела. Ранее он был помещён в список травмированных и должен вернуться в строй со дня на день.
Отмечается, что основным голкипером во встрече с «Дэвилз» будет россиянин Илья Самсонов, который в этом сезоне переболел коронавирусом. В последний раз голкипер принимал участие в матче «Вашингтона» 17 января, когда «Кэпиталз» встречались с «Питтсбург Пингвинз» и уступили в серии буллитов со счётом 3:4.
Матч «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» состоится сегодня, 28 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск.
Овечкина использовали как наживку. Партнёры не отдали ему шайбу при выходе «3 в 1»
«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» и вырвался в лидеры Восточного дивизиона.
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