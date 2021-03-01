Овечкин признан второй звездой матча «Нью-Джерси» — «Вашингтон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» встретился с «Вашингтон Кэпиталз». Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончился победой столичного клуба со счётом 3:2. В составе победителей отличились Якуб Врана, Никлас Бекстрём и российский нападающий Александр Овечкин. В составе хозяев забивали Михаил Мальцев и Егор Шарангович.

Овечкин был признан второй звездой матча. Первой звездой стал Врана. Третья звезда — Бекстрём.

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Ранее сообщалось, что Овечкин довёл количество голов в НХЛ, забитых на выезде, до 362. По этому показателю он сравнялся с легендарным Стивом Айзерманом. Теперь он делит с ним второе место.