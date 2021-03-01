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«Айлендерс» обыграли «Питтсбург», у Сорокина – шат-аут

«Айлендерс» обыграли «Питтсбург», у Сорокина – шат-аут
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» встречался с «Питтсбург Пингвинз». Матч состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершился победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Оливер Вальстрём и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Илья Сорокин оформил шат-аут совершив 19 сейвов. Для россиянина это стал второй сухой матч в дебютном сезоне в НХЛ. Вратарь Семён Варламов на лёд не выходил. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил 16 минут и 32 секунды игрового времени и не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2021, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Вальстрём (Ледди, Бейли) – 19:20' (5x4)   2:0 Пажо (Бейли, Вальстрём) – 34:56' (5x4)
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