Овечкин оценил игру Самсонова в первом матче после возвращения

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил игру голкипера Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2).

«Я думаю, что для него это была очень важная игра в психологическом плане. Мы старались делать всё, что в наших силах, блокировать удары и играть умно в зоне защиты. Для ребёнка, который пропустил много игр, очень важно сразу начать с победы. Мы все рады за него», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Самсонов в этом сезоне переболел коронавирусом. В регулярном чемпионате он провёл 3 матча, одержав две победы. Для голкипера этот матч ста первым с 17 января.

Ранее сообщалось, что Овечкин довёл количество голов в НХЛ, забитых на выезде, до 362. По этому показателю он сравнялся с легендарным Стивом Айзерманом. Теперь он делит с ним второе место.