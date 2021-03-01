Евгений Свечников впервые в карьере забил в двух матчах кряду в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Задоров, Райан Карпентер (2), Пиус Зутер, Патрик Кейн, Доминик Кубалик и Алекс Дебринкэт. За «Детройт» голы забили Сэм Ганье и Евгений Свечников. Россиянин за 11.44 на льду совершил три броска по воротам соперника. Его показатель полезности составил «-2».
Для Евгения эта шайба стала второй в нынешнем сезоне — предыдущую он забросил днём ранее, в первом матче между этими командами, который завершился победой «Блэкхоукс» со счётом 5:3. Отметим, что нападающий впервые за карьеру в НХЛ отличился забитыми голами в двух матчах подряд. На его счету теперь 7 (4+3) очков в 22 матчах в лиге.
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