Евгений Свечников впервые в карьере забил в двух матчах кряду в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Задоров, Райан Карпентер (2), Пиус Зутер, Патрик Кейн, Доминик Кубалик и Алекс Дебринкэт. За «Детройт» голы забили Сэм Ганье и Евгений Свечников. Россиянин за 11.44 на льду совершил три броска по воротам соперника. Его показатель полезности составил «-2».

Для Евгения эта шайба стала второй в нынешнем сезоне — предыдущую он забросил днём ранее, в первом матче между этими командами, который завершился победой «Блэкхоукс» со счётом 5:3. Отметим, что нападающий впервые за карьеру в НХЛ отличился забитыми голами в двух матчах подряд. На его счету теперь 7 (4+3) очков в 22 матчах в лиге.