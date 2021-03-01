Зарипов — о большинстве «Ак Барса»: вторая бригада с моим участием бултыхалась весь сезон

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов ответил на вопросы журналистов перед началом плей-офф, рассказал о последних результатах команды, игре в большинстве и нижегородском «Торпедо».

«Мне нравится команда Нижнего Новгорода. По именам не буду затрагивать, но по самой схеме игры, по исполнению – команда техничная, любит риски и зачастую эти риски приводят к положительному результату. Плей-офф – это другая игра, мы прекрасно это знаем. Соперника мы разобрали, посмотрим, как будет на льду. У нас свой план, своя тактика. 3-го числа всё начнётся.

Честно, меня ничего не беспокоит. Были очень хорошие соперники, кому-то надо было попасть в зону плей-офф, тому же «Барысу» не хотелось на нас попасть. Всем надо было выигрывать, у них уже до этого начался плей-офф, можно сказать. Мы старались удержать первое место, но это был не главный фактор для нас. Для нас главным было – понять, что подкорректировать в играх, которые начнутся с 3 марта. Эти матчи показали все наши пробелы, мы их прекрасно знаем. Думаю, что команда сейчас наберёт обороты и с первой игры мы пойдём вперёд. Только алга!

Что с больщинством? Это самый горячий вопрос в течение всего сезона. Но не соглашусь с вами. Первая бригада провела хороший отрезок в чемпионате, забивая в большинстве практически в каждом матче. А вторая бригада с моим участием как-то бултыхалась весь сезон, и до сих пор бултыхается. Есть понимание, но это понимание нужно перевести в практику. Работа над этим ведётся, очень надеюсь, что первые игры нам помогут. Нужно просто реализовать пару попыток в большинстве и уверенность придёт, всё будет хорошо.

Моя травма? Чувствую себя отлично. Немного дали паузу, было небольшое повреждение, но сейчас всё нормально. Вышел, по самочувствию хорошо отработал. Дальше уже будет видно, какое решение примет тренер», — цитирует Зарипова пресс-служба казанского клуба.