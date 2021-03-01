Коваленко: такой домашний календарь «Локомотива» в плей-офф — праздник для Ярославля

Бывший нападающий «Локомотива» Андрей Коваленко поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Йокеритом».
«Николаю и его команде уже пожелал удачи. На самом деле в том, что „Локомотив“ все матчи проведет в Ярославле, есть не только плюсы, но и минусы. С одной стороны домашние трибуны и верные болельщики тебя поддержат, с другой стороны все игры ты проведёшь под дополнительным давлением.
В том числе в плане тактики, когда хозяева — хочешь того или нет — обязаны начинать „белыми“ и идти в атаку. Против финнов, которые умеют и любят играть вторым номером, этот фактор обязательно нужно учитывать, здесь есть подвох.
Ну а в целом для Ярославля такой домашний календарь — это праздник. Ни один город страны не увидит столько кубкового хоккея, сколько столица Золотого кольца», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.
- 1 марта 2021
-
15:45
-
15:19
-
15:05
-
14:30
-
14:11
-
14:00
-
13:40
-
13:34
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:35
-
12:11
-
12:03
-
11:50
-
11:25
-
11:11
-
11:00
-
10:36
-
10:14
-
10:00
-
09:51
-
09:34
-
09:00
-
08:35
-
08:06
-
07:57
-
07:44
-
05:45
-
04:59
-
03:51
-
03:29