Коваленко: такой домашний календарь «Локомотива» в плей-офф — праздник для Ярославля

Бывший нападающий «Локомотива» Андрей Коваленко поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Йокеритом».

«Николаю и его команде уже пожелал удачи. На самом деле в том, что „Локомотив“ все матчи проведет в Ярославле, есть не только плюсы, но и минусы. С одной стороны домашние трибуны и верные болельщики тебя поддержат, с другой стороны все игры ты проведёшь под дополнительным давлением.

В том числе в плане тактики, когда хозяева — хочешь того или нет — обязаны начинать „белыми“ и идти в атаку. Против финнов, которые умеют и любят играть вторым номером, этот фактор обязательно нужно учитывать, здесь есть подвох.

Ну а в целом для Ярославля такой домашний календарь — это праздник. Ни один город страны не увидит столько кубкового хоккея, сколько столица Золотого кольца», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.