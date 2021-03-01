Емелин: в плей-офф не важно, кто перед тобой — Дацюк или какой-то другой хоккеист
Капитан «Авангарда» Алексей Емелин в преддверии старта первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Автомобилистом» рассказал о готовности команды.
«Мы хорошо провели регулярку, все подошли к плей-офф в хорошей форме, возвращаются травмированные. «Автомобилист» — сбалансированная сильная команда, мы готовимся к ней. Начинать плей-офф всегда волнительно, но это только первые минуты первой игры. Затем уже концентрируешься только на хоккее и результате.
Первый раз слышу, что против звёзд не играют грубо. В плей-офф становится намного больше силовой борьбы, единоборств. Не важно, Дацюк перед тобой или какой-то другой хоккеист», — передаёт слова Емелина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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В других парах конференции сенсации ждать сложнее.
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