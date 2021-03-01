Мальцев поздравил Яшкина, который побил его рекорд в московском «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, легендарный нападающий московского «Динамо» Александр Мальцев поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Динамо» и «Северсталью».
«Наша команда подходит к играм плей-офф в хорошей форме, смотреть за игрой ребят приятно. Важно, что в коллективе отличная атмосфера. Матчи может выиграть отдельно взятый игрок, а кубки завоевывает команда! Желаю ребятам большой удачи, обходиться без травм, а болельщикам – терпения. Путь на вершину – он всегда сложный и требует максимальной отдачи от всех.
Яшкин побил мой снайперский рекорд? Во-первых, хочу поздравить Диму с этим рекордом. Даже для нынешней ситуации в КХЛ – это огромный успех. Мне приятно, что есть люди, которые считают моё достижение более значимым, но спорить – нет никакого смысла. Считаю, что динамовский болельщик должен наслаждаться игрой такого мастера, как Яшкин, здесь и сейчас. Он, как и Вадим Шипачёв, – находка для нашей команды и всей лиги. Они дарят не только эмоции от победы, но и эмоции от красивой и зрелищной игры.
Хочу, чтобы хоккеисты московского «Динамо» с первой игры продемонстрировали, что они являются Командой с большой буквы. Все остальное для победы – у них есть. В добрый путь!» — приводит слова Мальцева пресс-служба клуба.
- 1 марта 2021
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