Евгений Свечников переведён в запасной состав «Детройта»

Российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников переведён в запасной состав команды, информирует пресс-служба американского клуба в «Твиттере».

Вместе с россиянином в «команду такси» отправились канадский защитник Алекс Бьега и шведский форвард Матиас Броме. Вероятно, клуб сделал это ради уменьшения своей платёжной ведомости. Не исключено, что игроки будут доступны для следующего матча.

Сегодня, 1 марта, Свечников забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:7). Для Евгения эта шайба стала второй в нынешнем сезоне — предыдущую он забросил днём ранее, в первом матче между этими командами, который завершился победой «Блэкхоукс» со счётом 5:3. Отметим, что нападающий впервые за карьеру в НХЛ отличился забитыми голами в двух матчах подряд. На его счету теперь 7 (4+3) очков в 22 матчах в лиге.