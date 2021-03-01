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Макмиллан, Энлунд и Юханссон покинули «Нефтехимик»

Макмиллан, Энлунд и Юханссон покинули «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» расторг контракты с тремя легионерами, информирует пресс-служба нижнекамского клуба в «Твиттере». Команду покинули Брэндон Макмиллан, Йонас Энлунд и Линус Юханссон.

Нападающие пополнили состав «Нефтехимика» по ходу регулярного чемпионата КХЛ. 30-летний Макмиллан провёл 23 матча, в которых набрал 7 (2+5) очков, 33-летний Энлунд набрал 13 (3+10) очков в 39 матчах, 28-летний Юханссон – 7 (3+4) очков в 19 играх.

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов провёл по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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