Отпуск по расписанию. Причины провала 7 команд, не попавших в плей-офф КХЛ

2 марта стартует розыгрыш Кубка Гагарина сезона-2020/2021. Но далеко не все команды КХЛ вступят в борьбу за главный трофей. Для семи клубов сезон завершён заранее. Подводим итоги и рассказываем о тех, кто досрочно отправился в отпуск.

Запад

«Динамо» Р (11-е место)



Последний раз в своей истории рижское «Динамо» пробивалось в плей-офф КХЛ в уже далёком 2013 году. С тех пор команда неизменно оставалась за чертой второго этапа сезона. Прошлым летом казалось, что жизнь в латвийском клубе начинает налаживаться. Пост главного тренера занял Петерис Скудра, который должен был построить боеспособную команду.



Однако все планы рижан разрушил коронавирус. Осенью пандемия злосчастного вируса начала один за одним отправлять клубы на карантин, и в этой ситуации «Динамо» оказалось едва ли не самой пострадавшей командой. В силу местного законодательства у рижан не было никакой возможности проводить матчи регулярного чемпионата. КХЛ выписала огромное количество технических поражений, и продолжение регулярки превратилось для динамовцев в чистую формальность.

Рижскому «Динамо» грозят пять технических поражений! Теперь КХЛ не щадит никого Ситуация в регулярном чемпионате с каждым днём обостряется всё сильнее.

Уже к ноябрю рижский клуб распрощался с надеждами на попадание в плей-офф КХЛ, после чего в клубе приняли решение расстаться с возрастными игроками вроде Микелиса Редлихса и Гинтса Мейи, сосредоточившись на подводке молодёжи к основному составу. В результате «Динамо» установило антирекорд по набранным очкам и заняло уверенное последнее место в турнирной таблице Запада.



ХК «Сочи» (10-е место)



В межсезонье менеджеры «Сочи» провели довольно интересную селекцию. На черноморское побережье высадился десант из Швеции в лице голкипера Йоэля Лассинантти, а также форвардов Линуса Юханссона и Маркуса Нильссона. Также из Финляндии «леопарды» выписали нападающего Йере Карьялайнена. На бумаге приобретения сочинцев выглядели довольно многообещающе, однако на деле всё обернулось грандиозным провалом. Из перечисленных игроков только Карьялайнен доиграл сезон в самом южном городе хоккейной карты России. Да и то не принёс команде ни малейшей пользы.

Ждали большего. Вратари клубов КХЛ, которые проваливают сезон Особенно много вопросов к иностранным голкиперам.

В ходе регулярки в отставку был отправлен главный тренер Александр Андриевский, на смену которому пришёл дебютант КХЛ Евгений Ставровский. Перемены на тренерском мостике не возымели никакого положительного эффекта, и «Сочи» постепенно превратился в откровенного поставщика очков для других клубов лиги. Как итог – 46 поражений в 60 матчах и предпоследнее место в конференции.



Единственными положительными моментами сезона «леопардов» можно назвать относительный прогресс голкипера Максима Третьяка и защитника Даниила Мироманова, а также возвращение на прежний уровень нападающего Сергея Шмелёва. Кроме этих хоккеистов, ни один игрок «Сочи» минувший чемпионат не может занести себе в актив.



«Витязь» (9-е место)



В отличие от рижского «Динамо» и ХК «Сочи» подольский клуб до последнего претендовал на попадание в кубковую восьмёрку. Формально роковыми для команды Михаила Кравеца оказались два поражения в матчах с «Йокеритом», но на самом деле многое было упущено гораздо раньше – в очных встречах со «Спартаком». Коллективу Олега Знарка «витязи» проиграли первые три матча с общим счётом 7:15 – этих очков им и не хватило на финише.

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С положительной стороны проявили себя иностранные хоккеисты – Джастин Дэнфорт, Маттиас Теденбю, Каспарс Даугавиньш, Якуб Ержабек и Линус Хультстрём тащили на себе всё большинство команды, да и в равных составах набирали львиную долю очков. Огромного прогресса добились и молодые игроки – Даниил Пыленков, Захар Бардаков и Данила Моисеев. Тогда как Александр Дергачёв, Александр Сёмин и Фёдор Малыхин не смогли поддержать порыв партнёров.

«Витязь» массово сокращает зарплаты своим лидерам. Игроки оказались в западне Бюджет подольского клуба будет сильно урезан. Хоккеистам придётся отказаться от гарантированных контрактов, иначе можно остаться без работы.

Дальнейшие перспективы подмосковной команды на данный момент скрыты за пеленой тумана. Год назад у «Витязя» возникли серьёзные проблемы с финансированием. Неслучайно менеджерам клуба пришлось уговаривать игроков переподписать уже действующие соглашения на пониженных условиях. Вполне возможно, что и предстоящее межсезонье не будет гладким для работников клуба,

Восток

«Куньлунь Ред Стар» (12-е место)



Ещё один иностранный клуб, чей сезон разрушил коронавирус. «Драконы» обладали довольно приличным подбором хоккеистов на бумаге, но нормальный рабочий процесс порушила бюрократия. Новички клуба на протяжении долгого времени находились в ожидании виз, которые позволили бы им пребывать на территории России в течение всего сезона. Рабочие и спортивные визы не подходили по той причине, что в них ограничивается срок пребывания в государстве. Китайский же клуб в этом сезоне базировался в подмосковных Мытищах, поэтому игрокам команды нужны были особые документы.

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Всё закончилось тем, что за несколько недель до старта регулярки главный тренер «драконов» Алексей Ковалёв столкнулся с полным отсутствием хоккеистов в своём распоряжении. Менеджеры «Куньлуня» начали в срочном порядке заключать пробные контракты со всеми российскими игроками, которые ещё не забыли, как стоять на коньках. Иностранцы клуба прибывали в Россию хаотическим образом – пробные соглашения с россиянами расторгались – и сезон команды превратился в бесконечный хаос.



Обидно, что сложившаяся ситуация не дала нам ни малейшей возможности оценить тренерский потенциал Ковалёва. Его дебютный сезон в новом качестве превратился в грандиозное испытание без малейших шансов на позитивный итог. На итоговой пресс-конференции олимпийский чемпион 1992 года заявил, что хотел бы продолжить работу с командой в новом сезоне, но этот вопрос будет обсуждаться после решения других проблем клуба.



«Нефтехимик» (11-е место)



К большому сожалению, «Нефтехимик» уже давно превратился в заурядный клуб, не вызывающий никаких эмоций у сторонних поклонников хоккея. В бытность работы Владимира Крикунова «волки» неизменно боролись за попадание плей-офф, а порой создавали огромные проблемы записным грандам в кубковых сериях. Сейчас о былых временах болельщикам команды остаётся лишь вспоминать с чувством ностальгии.

В этой связи большое удивление вызывают разговоры о намерении «Нефтехимика» продлить сотрудничество с Вячеславом Буцаевым, под руководством которого команда потеряла шансы на выход во второй этап сезона ещё в конце октября. Если мы правильно понимаем логику руководителей команды, возможное продление контракта с Буцаевым означает, что в клубе удовлетворены итогами сезона. А какие же цели тогда стояли перед командой?



«Нефтехимик» болтается внизу, но складывается впечатление, что руководство всё устраивает. Такое ощущение, будто там все смирились с ситуацией и исправлять её не собираются. Даже с маленьким бюджетом можно бороться за попадание в плей-офф, но нижнекамцы из этой гонки выпали ещё в начале сезона», — рассказал «Чемпионату» известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд.

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«Амур» (10-е место)



Для «Амура» слишком многое было упущено на самом старте сезона, когда дальневосточники потерпели девять поражений в 10 матчах, Пришедший уже в середине сентября на пост главного тренера Сергей Светлов выжал из хабаровской команды возможный максимум. Под его руководством «тигры» запомнились эффектной победой над «Ак Барсом» (7:1) и целым рядом ярких матчей.

Квартальнов трусливо заменил 18-летнего вратаря. Это стало началом кошмара «Ак Барса» 1:7 в Хабаровске – это большой конфуз и повторение антирекорда Казани.

Опытный тренер вывел на новый уровень нападающего Владимира Бутузова, который провёл отличный сезон и заслужил вызов в сборную России на третий этап Евротура. Признаки жизни начал подавать и Матвей Заседа, который в своё время считался очень перспективным юниором, но затем остановился в своём прогрессе. Не удивлюсь, если кандидатурой Светлова заинтересуются в других клубах лиги, и в ближайшее время специалист возглавит новую команду.

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«Сибирь» (9-е место)



Новосибирская команда стала главным разочарованием регулярного чемпионата КХЛ. Ещё год назад подопечные Николая Заварухина в роскошном стиле прошли «Автомобилист» в первом раунде плей-офф и всерьёз претендовали на выход в финал Восточной конференции. Серия с «Барысом» могла стать огромным шансом для обеих команд, но коронавирус поставил точку в сезоне.

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Спустя год у «Сибири» всё пошло наперекосяк с самого начала. На старте регулярки отвратительно действовал основной голкипер Харри Сятери, затем тяжёлую травму получил канадский центр Эрик О’Делл, на которого в клубе возлагали большие надежды. На смену О’Деллу подписали Пекку Йормакку, но этот трансфер ничего не принёс. В результате контракт с финским форвардом быстро расторгли, чтобы освободить легионерскую вакансию под дедлайн.



В клубе рассчитывали заполнить пятую позицию легионера на флажке окна переходов, но все возможные сделки сорвались. В начале января «Сибирь» на домашнем льду безвольно уступила «Нефтехимику» (0:3), а спустя 10 дней в похожем ключе был проигран матч «Куньлуню» (1:3). Пожалуй, именно эти неудачи окончательно и приговорили сибиряков в нынешнем сезоне.