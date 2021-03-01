Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Александр Радулов провёл первую тренировку после травмы

Александр Радулов провёл первую тренировку после травмы
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александр Радулов продолжает восстановление после травмы нижней части тела.

Как сообщает журналист Саад Юсуф в «Твиттере», россиянин тренировался с командой на льду и участвовал в упражнениях, однако был в серой форме, а не в зелёной, как остальные, и не работал со звеном.

Напомним, 12 февраля «Даллас» поместил форварда в список травмированных.

В нынешнем сезоне 34-летний российский нападающий Александр Радулов принял участие в восьми матчах регулярки, в которых забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+8» и шести минутах штрафного времени. В среднем Александр проводил на льду 17 минут 55 секунд.

Василевский засушил разобранный «Даллас», Сергачёв превратился в бомбардира!
Реванш за поражение в финале Кубка Стэнли не состоялся. Нынешние «звёзды» на это не способны.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021