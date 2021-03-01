Александр Радулов провёл первую тренировку после травмы

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александр Радулов продолжает восстановление после травмы нижней части тела.

Как сообщает журналист Саад Юсуф в «Твиттере», россиянин тренировался с командой на льду и участвовал в упражнениях, однако был в серой форме, а не в зелёной, как остальные, и не работал со звеном.

Напомним, 12 февраля «Даллас» поместил форварда в список травмированных.

В нынешнем сезоне 34-летний российский нападающий Александр Радулов принял участие в восьми матчах регулярки, в которых забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+8» и шести минутах штрафного времени. В среднем Александр проводил на льду 17 минут 55 секунд.