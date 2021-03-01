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«Эдмонтон» забрал с драфта отказов голкипера Алекса Стэлока

«Эдмонтон» забрал с драфта отказов голкипера Алекса Стэлока
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» забрал с драфта отказов голкипера Алекса Стэлока, куда его выставила «Миннесота Уайлд». Об этом в своём «твиттере» сообщает пресс-служба «нефтяников».

В минувшем сезоне 33-летний Стэлок провёл 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Миннесоту», в которых одержал 20 побед (4 — «всухую») при 91,0% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,67. Его средняя зарплата по двухлетнему контракту составляет $ 785 тыс. за сезон.

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартовал 13 января. В регулярном чемпионате будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая. В этот день матчи проведут 6 команд из 31 существующей.

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