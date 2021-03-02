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«Ванкувер» прервал 4-матчевую победную серию «Виннипега»

«Ванкувер» прервал 4-матчевую победную серию «Виннипега»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нейт Шмидт, Джей Ти Миллер, Нильс Хёгландер и Элиас Петтерссон.

Таким образом, «Ванкувер» прервал серию «Виннипега» из четырёх побед подряд. Для «Кэнакс» эта победа стала третьей в последних 10 играх, у «Джетс» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 3 марта команды проведут между собой, затем «Ванкувер» 5 и 7 марта примет «Торонто Мэйпл Лифс», а «Виннипег» в эти же даты на выезде сыграет с «Монреаль Канадиенс».

Ранее в рамках игрового дня прошли ещё два матча: «Флорида Пантерз» – «Каролина Харрикейнз» (2:3 ОТ), «Оттава Сенаторз» – «Калгари Флэймз» (5:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2021, вторник. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
0 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Шмидт (Саттер, Годетт) – 08:28' (5x5)   0:2 Миллер (Шмидт, Петтерссон) – 08:46' (5x5)   0:3 Хёгландер (Майерс, Годетт) – 14:50' (5x4)   0:4 Петтерссон (Бёзер) – 56:26' (en)
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