«Торонто», играя без первого номера, не пропустил ни одной шайбы от «Ойлерз» за 120 минут

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Зак Хайман, Вильям Нюландер и Морган Райлли. Главным героем матча стал голкипер «Торонто» Майкл Хатчинсон, отразивший 38 бросков и оформивший первый шат-аут в нынешнем сезоне. Эта победа стала для «Мэйпл Лифс» седьмой в последних 10 матчах, причём в предыдущем матче они также обыграли «Эдмонтон» (4:0).

В прошлой встрече ворота «Торонто» защищал американский голкипер Джек Кэмпбелл, отразивший 30 бросков. Кэмпбелл подменял на последнем рубеже основного вратаря «Мэйпл Лифс» Фредерика Андерсена, который продолжает восстанавливаться после травмы. Примечательно, что впоследствии выяснилось, что Кэмпбелл также получил повреждение, в результате чего сегодня играл Хатчинсон. Таким образом, «Торонто», играя без первого номера, не пропустил ни одной шайбы от «Ойлерз» за 120 минут.