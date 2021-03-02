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«Металлург» — «Барыс»: стали известны составы команд на первый матч серии

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и казахстанского «Барыса» на первый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Металлург»:

Кошечкин (Олкинуора);

Яковлев — Мартынов, Карпов — Прохоркин — Плотников;

Пашнин — Минулин, Бек — Расмуссен — Кулёмин;

Дронов — Хольм, Мозякин — Нестрашил — Чибисов;

Николаев, Рожков, Коробкин — Кошелев — Голдобин.

«Барыс»:

Карлссон (Ортио);

Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Фрэттин;

Хитерингтон — Данияр, Старченко — Сагадеев — Асетов;

Линтуниеми — Орехов, Лилья — Виделль — Михайлис;

Мусоров, Акользин — Шевченко — Петухов.

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.