СКА проведёт блицкриг, трое смельчаков не верят в «Авангард». Прогнозы на плей-офф КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ подошёл к концу, места распределены, пары первого раунда сформированы. Начинается самое интересное – поход 16 команд за Кубком Гагарина. В прошлом году эта битва внезапно оборвалась по велению коронавируса, но уж в этом году мы должны посмотреть захватывающее зрелище в четырёх актах от начала и до самого конца.

В хоккейном отделе «Чемпионата» традиционно стартует своя собственная кубковая весна. Нас, журналистов и экспертов, хлебом не корми, дай попрогнозировать и поугадывать, как оно всё сложится в плей-офф. Нет, мы не самые умные, просто азарт и желание прослыть Нострадамусом обостряются с наступлением игр на вылет. Но разве у вас, уважаемые читатели, не так? Этот конкурс не пустое бахвальство, а срез общественного мнения, с которым вы можете как с интересом ознакомиться, так и использовать его для своих собственных прогнозов. Тут уж каждому своё.

Напомним о правилах «Предсказамуса». За один угаданный исход в первом раунде прогнозисты получают два балла, а за точно указанный счёт – ещё один дополнительный балл. Борьба будет вестись в общем зачёте и между дивизионами.

В конкурсе прогнозов традиционно участвуют 32 предсказамуса, распределённые по четырём дивизионам. «Чемпионат» представляют сотрудники нашего интернет-портала, причём не только из отдела хоккея. В «Эксперты ТВ» собрались комментаторы, ведущие, обозреватели и эксперты. «Ветеранов цеха» представляют корифеи отечественной журналистики, а также двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. И, наконец, ещё одну компанию прогнозистов составляют молодые журналисты со всей страны, две прекрасные девушки и коршун Дмитрий Ерыкалов.

Что предложит «Спартак» Знарка чемпиону? Козыри и проблемы клубов Запада в плей-офф КХЛ Кажется, по итоговому результату первый раунд станет лёгкой прогулкой для фаворитов конференции.

Запад

СКА – «Динамо» Минск – 32-0

«Динамо» Москва – «Северсталь» — 32-0

Теперь непосредственно к прогнозам. На Западе плей-офф открывают серии в Петербурге и Москве, в которых все прогнозисты единодушны в общем мнении – грандам КХЛ не составит труда пройти первое испытание.

В соперничестве СКА и минского «Динамо» большинство респондентов уверены, что петербуржцы управятся максимально быстро, за четыре-пять матчей. Очевидно, сказывается и статус большой команды, и существенный разрыв в турнирной таблице, и тот факт, что минчане ещё ни разу не выигрывали серию плей-офф, да и вообще, пробились в финальную пульку впервые за четыре года. Впрочем, трое участников от «Эксперты ТВ», а также Игорь Ларин верят, что команде Крэйга Вудкрофта по силам навязать борьбу и зацепить у СКА две игры.

В другой паре прогнозисты сходятся в том, что «Динамо» обыграет «Северсталь», но не без осечек. С одной стороны бело-голубые выглядят монолитной командой, набравшей к плей-офф сумасшедшую форму, но Андрей Разин уже приучил всех, что его «Северсталь» показывает приятный глазу хоккей, выходит на любого соперника без страха в глазах и способна больно покусать кого угодно. Большинство считают, что череповчане хоть один матч, да выиграют, а самые смелые предсказания дали Александр Кожевников и Руслан Васильев, которые верят в семиматчевую зарубу. Давненько Западная конференция не радовала такими счетами в первом раунде, но если они окажутся правы, тем интереснее.

Смогут ли фавориты избежать проблем в первом раунде? Разбор пар плей-офф на Востоке Сергей Гимаев-младший считает «Трактор» неудобным соперником, сочувствует «Торпедо» и хвалит «Металлург».

Восток

«Авангард» — «Автомобилист» — 29-3

«Металлург» — «Барыс» — 30-2

А что насчёт Востока, где, как известно, жаркие битвы разворачиваются с самого начала плей-офф? Тут тоже у наших респондентов есть явные фавориты. «Автомобилист», неплохо начинавший сезон, к концовке регулярки стал чуть ли не главным разочарованием КХЛ. Команда с огромным бюджетом, сильным составом и маститым канадским тренером явно выступила ниже своего уровня, так что неудивительно, что в этой паре «Авангард» является явным фаворитом. Большинство уверены, что омичи добьются результата в четырёх-пяти матчах, но 10 респондентов предсказывают долгую серию. Причём смельчаки Наталья Кларк, Алёна Гребенькова и Денис Таипов и вовсе не верят в «Авангард» и отдают предпочтение «Автомобилисту». Что ж, посмотрим, смогут ли удивить екатеринбуржцы.

«Магнитка» годом ранее проиграла «Барысу» в пяти матчах и этой весной настроена на реванш. Да и расстановка сил за год успела развернуться на 180 градусов – «сталевары» серьёзно перетряхнули состав, усилили тренерский штаб, решили все свои проблемы и вышли в плей-офф во всеоружии, в отличие от «Барыса». Неудивительно, что в этой паре явное преимущество по голосам у «Металлурга», однако подавляющее большинство прогнозистов уверены, что серия затянется как минимум на шесть матчей. Андрей Юртаев и Кирилл Корнилов отважились предсказать победу «Барыса», если сбудется их прогноз, они могут оказаться в лидерах после первого раунда.