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Президент КХЛ: решение провести полноценный чемпионат было правильным

Президент КХЛ: решение провести полноценный чемпионат было правильным
Хоккей / КХЛ 0
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Президент КХЛ Алексей Морозов подвёл итоги регулярного чемпионата и поделился ожиданиями от розыгрыша Кубка Гагарина.

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить все 23 клуба, участвовавших в сезоне 2020/2021, за то, что мы совместными усилиями смогли провести этот регулярный чемпионат. Первая часть сезона была непростой, но все вместе мы справились с трудностями и прошли этот путь. Этот год многому нас научил, особенно с точки зрения медицины – мы разработали Положение о COVID-19, которому все следовали в своей работе. В этом сезоне большое число молодых ребят получили свой шанс в КХЛ, и многие им воспользовались, закрепившись в основных составах – они били рекорды и сделали этот сезон самым молодым в истории лиги.

Год назад мы приняли решение о том, чтобы не разыгрывать Кубок Гагарина и сосредоточиться на новом сезоне. Наше решение провести полноценный чемпионат было правильным. К сожалению, из-за ограничений нам не хватало переполненных болельщиками арен, но мы все время чувствовали их поддержку и благодарны вам, что вы с нами. Сегодня наступает самая любимая пора сезона – плей-офф. Желаю командам провести незабываемое время в борьбе за Кубок Гагарина и подарить своим болельщикам чувство гордости за команду и город», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Автором первого гола стартовавшего плей-офф КХЛ стал форвард «Металлурга» Егор Коробкин
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