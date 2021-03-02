«Авангард» всухую обыграл «Автомобилист» в первом матче серии, забросив три шайбы

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Шайбы в составе победителей забросили Сергей Толчинский, Оливер Каски и Кирилл Семёнов. Свой первый шат-аут в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина оформил голкипер «Авангарда» Игорь Бобков, который совершил 22 сейва. Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж отразил 35 бросков из 38.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Авангард» повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт в Балашихе 4 марта.