Подколзин: вначале СКА перехлёстывали эмоции, потом поговорили, взяли себя в руки
Нападающий СКА Василий Подколзин прокомментировал результат первого матча серии с минским «Динамо» (4:2, 1-0 — в серии).
«Жёсткая, тяжёлая игра. Вначале перехлёстывали эмоции, многое не получалось, был брак. Поначалу принимали неверные решения, но потом поговорили в раздевалке, взяли себя в руки и лучше действовали в атаке и в обороне.
«Динамо» — хорошая сильная команда. У них добавились легионеры, игроки которые выходят в большинстве, умеют забивать голы. Это плюс для них.
Было много силовой борьбы — это нормально, ведь идет плей-офф», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
«Армейцы» повели в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 4 марта.
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