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«Коламбус» победил «Детройт», у Е. Свечникова и Наместникова по «-1»

«Коламбус» победил «Детройт», у Е. Свечникова и Наместникова по «-1»
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» встречался с «Детройт Ред Уингз». Матч состоялся в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Кэм Аткинсон, Райли Нэш, Джек Рослович и Бун Дженнер. Единственную шайбу за «Детройт» забросил Энтони Манта. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Нападающие «Детройта» Евгений Свечников и Владислав Наместников завершили матч с коэффициентами полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2021, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Аткинсон – 07:44' (4x5)   1:1 Манта (Юус, Райан) – 15:46' (5x4)   2:1 Нэш (Бемстрём, Бьёркстранд) – 27:26' (5x5)   3:1 Рослович (Веренски, Аткинсон) – 29:16' (5x4)   4:1 Дженнер (Веренски, Джонс) – 37:37' (5x5)
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