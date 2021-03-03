«Коламбус» победил «Детройт», у Е. Свечникова и Наместникова по «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» встречался с «Детройт Ред Уингз». Матч состоялся в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Кэм Аткинсон, Райли Нэш, Джек Рослович и Бун Дженнер. Единственную шайбу за «Детройт» забросил Энтони Манта. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Нападающие «Детройта» Евгений Свечников и Владислав Наместников завершили матч с коэффициентами полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.