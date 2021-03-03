Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию», у Проворова "-4"

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» встречался с «Филадельфия Флайерз». Матч состоялся в Питтсбурге на стадионе «: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Каспери Капанен и ещё по разу отличились Брайан Рас, Коди Сеси и Майк Мэтисон. В составе «Филадельфии» дубль оформил Джоэль Фараби. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «-4»

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.