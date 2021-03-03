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Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию», у Проворова "-4"

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию», у Проворова "-4"
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» встречался с «Филадельфия Флайерз». Матч состоялся в Питтсбурге на стадионе «: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Каспери Капанен и ещё по разу отличились Брайан Рас, Коди Сеси и Майк Мэтисон. В составе «Филадельфии» дубль оформил Джоэль Фараби. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «-4»

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2021, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фараби (Кутюрье) – 22:32' (5x5)   1:1 Капанен – 23:39' (5x5)   2:1 Капанен (Гюнцель, Раст) – 28:41' (5x4)   3:1 Раст (Летанг, Малкин) – 30:45' (5x5)   3:2 Фараби (ван Римсдайк, Санхайм) – 51:00' (5x5)   4:2 Сеси (Фридман, Макканн) – 52:08' (5x5)   5:2 Мэтисон – 56:06' (5x5)
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