«Каролина» обыграла «Нэшвилл», Андрей Свечников – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» встречался с «Каролиной Харрикейнз». Матч состоялся в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершился победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Себастьян Ахо и ещё по разу забили Винсент Трочек и Стивен Лоренц. За «Нэшвилл» по шайбе забросили Калле Йернкрок и Маттиас Экхольм. Российский нападающий «Коламбуса» Андрей Свечников очков не набрал.

В другом матче «Виннипег Джетс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 5:2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.