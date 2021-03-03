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«Каролина» обыграла «Нэшвилл», Андрей Свечников – без очков

«Каролина» обыграла «Нэшвилл», Андрей Свечников – без очков
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» встречался с «Каролиной Харрикейнз». Матч состоялся в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершился победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Себастьян Ахо и ещё по разу забили Винсент Трочек и Стивен Лоренц. За «Нэшвилл» по шайбе забросили Калле Йернкрок и Маттиас Экхольм. Российский нападающий «Коламбуса» Андрей Свечников очков не набрал.

В другом матче «Виннипег Джетс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 5:2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2021, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Нечас) – 12:36' (4x4)   0:2 Трочек (Хэмилтон, Стаал) – 16:13' (5x4)   0:3 Лоренц (Мартинук, Пакетт) – 24:48' (5x5)   1:3 Йернкрок (Казинс, Экхольм) – 46:00' (5x4)   2:3 Экхольм (Фаббро, Хаула) – 48:17' (5x5)   2:4 Ахо (Стаал, Славин) – 59:46' (en)
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