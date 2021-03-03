Бучневич: второй гол записали на Лафренье? Не имеет значения, главное — взяли два очка

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич после победы в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (3:2) ответил на вопрос, не обидно ли ему потерять дубль из-за действий Алексиса Лафренье.

На третьей минуте матча Павел перехватил неаккуратный пас соперника в чужой зоне и дождался, когда защитники и вратарь будут отыграны, чтобы с острого угла послать снаряд в ворота. Первый номер драфта НХЛ 2020 года просто оказался на пути шайбы, которая угодила ему в ногу, после чего срикошетила в ворота.

«Я забил лишь один гол, а второй записали на Лафренье? Не имеет значения. Главное, что мы взяли два очка, нам нужно продолжать играть так же. Поэтому сегодня был хороший матч», — сказал Бучневич.