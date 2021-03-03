Бучневич: второй гол записали на Лафренье? Не имеет значения, главное — взяли два очка
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич после победы в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (3:2) ответил на вопрос, не обидно ли ему потерять дубль из-за действий Алексиса Лафренье.
На третьей минуте матча Павел перехватил неаккуратный пас соперника в чужой зоне и дождался, когда защитники и вратарь будут отыграны, чтобы с острого угла послать снаряд в ворота. Первый номер драфта НХЛ 2020 года просто оказался на пути шайбы, которая угодила ему в ногу, после чего срикошетила в ворота.
«Я забил лишь один гол, а второй записали на Лафренье? Не имеет значения. Главное, что мы взяли два очка, нам нужно продолжать играть так же. Поэтому сегодня был хороший матч», — сказал Бучневич.
«Рейнджерс» выиграли все матчи в нынешнем сезоне, когда забивал Лафренье
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