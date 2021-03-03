«Салават» пропустил курьёзный гол после попадания шайбы в спину форварда «Трактора» Ильина

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». Встреча проходит на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана.

На 30-й минуте при счёте 1:1 нападающий «Салавата» Владислав Картаев пошёл в атаку, но потерял шайбу в средней зоне. Челябинцы сразу начали ответную атаку. Форвард Вячеслав Основин, получив шайбу, зашёл в зону уфимцев и нанёс бросок, который был заблокирован защитником. Снаряд подхватил Даниил Ильин, чей удар отбил Юха Метсола. Тем не менее шайба отскочила в Ильина и отскочила в ворота. После видеопросмотра гол был засчитан.

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К концу 2-го периода «Трактор» выигрывает со счётом 2:1.