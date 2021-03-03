Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават» пропустил курьёзный гол после попадания шайбы в спину форварда «Трактора» Ильина

«Салават» пропустил курьёзный гол после попадания шайбы в спину форварда «Трактора» Ильина
Хоккей / КХЛ 0

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». Встреча проходит на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана.

На 30-й минуте при счёте 1:1 нападающий «Салавата» Владислав Картаев пошёл в атаку, но потерял шайбу в средней зоне. Челябинцы сразу начали ответную атаку. Форвард Вячеслав Основин, получив шайбу, зашёл в зону уфимцев и нанёс бросок, который был заблокирован защитником. Снаряд подхватил Даниил Ильин, чей удар отбил Юха Метсола. Тем не менее шайба отскочила в Ильина и отскочила в ворота. После видеопросмотра гол был засчитан.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

К концу 2-го периода «Трактор» выигрывает со счётом 2:1.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021