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Комментатор TSN — о Розанове: с «Медведем» всегда было радостью находится рядом

Комментатор TSN — о Розанове: с «Медведем» всегда было радостью находится рядом
Хоккей / КХЛ 0
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Комментатор TSN Горд Миллер почтил память Юрия Розанова, о смерти которого стало известно сегодня, 3 марта.

«Очень огорчён, узнав о кончине моего давнего друга Юрия Розанова — популярного российского хоккейного комментатора, который скончался сегодня в возрасте 59 лет.

С «Медведем» всегда было радостью находится рядом, особенно на молодёжных чемпионатах мира. Покойся с миром, мой друг.

Юрий был легендой в России. Рад услышать от российских друзей, что в его честь проведут минуты молчания перед встречами плей-офф КХЛ и российскими футбольными матчами на этой неделе», — написал на своей странице в «Твиттере» Миллер, который комментирует матчи сборной Канады на ЧМ и МЧМ.

Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награждён премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.

Умер комментатор Юрий Розанов
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