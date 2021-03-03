Комментатор TSN — о Розанове: с «Медведем» всегда было радостью находится рядом

Комментатор TSN Горд Миллер почтил память Юрия Розанова, о смерти которого стало известно сегодня, 3 марта.



«Очень огорчён, узнав о кончине моего давнего друга Юрия Розанова — популярного российского хоккейного комментатора, который скончался сегодня в возрасте 59 лет.



С «Медведем» всегда было радостью находится рядом, особенно на молодёжных чемпионатах мира. Покойся с миром, мой друг.



Юрий был легендой в России. Рад услышать от российских друзей, что в его честь проведут минуты молчания перед встречами плей-офф КХЛ и российскими футбольными матчами на этой неделе», — написал на своей странице в «Твиттере» Миллер, который комментирует матчи сборной Канады на ЧМ и МЧМ.

Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награждён премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.