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«Детройт» выставил Фильппулу на драфт отказов. Зарплата финна — $ 3 млн в год

«Детройт» выставил Фильппулу на драфт отказов. Зарплата финна — $ 3 млн в год
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» выставил финского нападающего Валттери Фильппулу на драфт отказов, сообщает известный североамериканский инсайдер и журналист Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

В нынешнем сезоне 36-летний хоккеист принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-4». В среднем Фильппула проводил на льду 14 минут и 39 секунд.

Заработная плата финского нападающего составляет $ 3 млн в год.

Фильппула выступает за «Детройт» с 2019 года. В сезоне 2019/2020 сыграл свой 1000-й матч в НХЛ. Нападающий стал восьмым в истории финном, который достиг этой отметки.

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