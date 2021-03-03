«Детройт» выставил Фильппулу на драфт отказов. Зарплата финна — $ 3 млн в год
Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» выставил финского нападающего Валттери Фильппулу на драфт отказов, сообщает известный североамериканский инсайдер и журналист Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».
В нынешнем сезоне 36-летний хоккеист принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-4». В среднем Фильппула проводил на льду 14 минут и 39 секунд.
Заработная плата финского нападающего составляет $ 3 млн в год.
Фильппула выступает за «Детройт» с 2019 года. В сезоне 2019/2020 сыграл свой 1000-й матч в НХЛ. Нападающий стал восьмым в истории финном, который достиг этой отметки.
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