«Детройт» выставил Фильппулу на драфт отказов. Зарплата финна — $ 3 млн в год

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» выставил финского нападающего Валттери Фильппулу на драфт отказов, сообщает известный североамериканский инсайдер и журналист Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».



В нынешнем сезоне 36-летний хоккеист принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-4». В среднем Фильппула проводил на льду 14 минут и 39 секунд.



Заработная плата финского нападающего составляет $ 3 млн в год.

Фильппула выступает за «Детройт» с 2019 года. В сезоне 2019/2020 сыграл свой 1000-й матч в НХЛ. Нападающий стал восьмым в истории финном, который достиг этой отметки.