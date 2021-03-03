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«Локомотив» с минимальным счётом обыграл «Йокерит». Паскуале оформил шат-аут

«Локомотив» с минимальным счётом обыграл «Йокерит». Паскуале оформил шат-аут
Хоккей / КХЛ 0

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл финский «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
03 марта 2021, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
Йокерит
Хельсинки
1:0 Осипов (Пулккинен, Ткачёв) – 45:41' (5x5)

На 46-й минуте Максим Осипов вывел «железнодорожников» вперёд. Очки за результативные передачи получили Теэму Пулккинен и Владимир Ткачёв. Эта шайба стала победной во встрече. Канадский голкипер ярославцев Эдди Паскуале оформил «сухарь», отразив все 29 бросков по своим воротам. В первом периоде канадец парировал 12 бросков, во втором — 4, в третьем — 13.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Локомотив» повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая встреча пройдёт в Ярославле 5 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
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