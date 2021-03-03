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Квартальнов рассказал, выйдет ли Зарипов на лёд в серии с «Торпедо»

Квартальнов рассказал, выйдет ли Зарипов на лёд в серии с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в первом матче плей-офф с нижегородским «Торпедо» (2:1 ОТ).

«Тяжёлая встреча для нас выдалась. Недотерпели в третьем периоде, пропустили. К счастью, в овертайме удалось забить.

Качество игры команды? Хорошее.

Что-то не так? Всё так.

Было много необязательных удалений? Сегодня была одна из немногих встреч, когда мы больше сыграли в большинстве, чем в меньшинстве. В третьем периоде был выброс шайбы — этого, конечно, можно было избежать.

Когда вернётся в строй Зарипов? Наверное, увидим Зарипова в этой серии. Он практически восстановился, осталось кондиции набрать», — сказал Квартальнов на пресс-конференции после матча с «Торпедо».

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