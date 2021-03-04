Заварухин: есть желание остаться в «Сибири». Моя система подготовки работает

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин рассказал, что у него есть желание остаться в команде на следующий сезон. Напомним, что у специалиста нет действующего контракта на следующий сезон.
«Есть ли у меня желание продолжать работать в «Сибири»? Желание работать есть. Что касается допущенных ошибок, то тут нужно многое анализировать. Было много информации в нынешнем сезоне. Два года работы в «Сибири» были приятными, это была тяжёлая, хорошая работа. Пандемия в чём-то прибила эту работу. В прошлом сезоне не доиграли плей-офф, где мы могли дальше пошуметь, команда хорошо выиграла. Я увидел, что моя система подготовки работает. В том числе последние матчи показали, что мы находимся на правильном пути.
Возможно, в одном этапе подготовки, в перерыве я пожалел ребят. Может быть, надо было более жёсткую работу проделать, которая дала бы плоды. И касаемо молодых ребят — я люблю с ними работать, я всегда уделял им много внимания, когда работал помощником в других клубах КХЛ и в «Сибирских снайперах». Но многое зависит от того, какие это молодые. В начале сезона мы пробовали молодых, когда пандемия была. Не все потянули, по разным причинам. Наверное, нужно было больше давать им шансов играть в хоккей, найти эти эмоции. Они своими эмоциями, жаждой игры дают адреналин команде.
На этапе подготовки к сезону команда здорово выглядела. Здесь я не вижу своих ошибок. Но надо было больше молодым давать играть», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
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