Ремонт ЛДС «Сибирь» продлится два года, будут полностью перестроены трибуны

Генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский прокомментировал объем и планы ремонтных работ, которые будут проведены на домашней арене команды ЛДС «Сибирь» в нынешнее межсезонье.



«Мы занялись грандиозным ремонтом ЛДС «Сибирь» и хотим сделать из него полноценный дворец. Понятно, что из старого новый не сотворишь, но мы хотим сделать максимально современный. Вплоть до замены трибун, что, собственно, уже сейчас началось. Самое главное, без чего не может существовать стадион — это система вентиляции, которой на «Сибири» не было. Нынешний ремонт предполагает её создание. Это из того, что невидимо для болельщиков. Из видимой части — это замена всех трибун. В нынешнем году — две трибуны.



Будет не просто замена, а полная перестройка трибун, включая ложи. Создание нормальных судейских комнат, новых раздевалок для команд КХЛ, включая гостевую, новый гараж для заливочных машин, чтобы можно было обслуживать две машины и заливать лёд двумя, как это положено. Работа грандиозная, её надо успеть сделать до сентября, это всё лежит на плечах «Сибирского Антрацита», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.